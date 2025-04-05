Girişimciler için Ücretsiz E-Ticaret Eğitimi: KAYMEK Yeni Kursuyla Dijital Dünyaya Kapı Açıyor

Bu eğitim, KAYMEK'in mesleki eğitim ve kültürel gelişim konusundaki kararlılığının bir parçası olarak sunuluyor. Kurs, dijital tasarım ve e-ticaret alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratıyor. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak bu eğitime dahil olabilecekler.

Kurs içerinde, ürün fotoğraf çekimi, Adobe Photoshop ile dijital tasarım yapma, Etsy mağazası açma ve dijital ürünlerin satışını gerçekleştirme gibi çeşitli başlıklar yer alacak. E-ticaret sektörünün hızla gelişen dinamiklerine dair bilgi edinmek isteyenlerin katılabileceği bu kurs, katılımcılara dijital dünyada başarılı birer girişimci olabilmeleri için gereken yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor.

KAYMEK, daha önce 65'ten fazla kursiyere eğitim vermiş ve onların istihdamına destek olmuştur. Yeni dönemdeki bu kurs, 16 kursiyer ile başlayacak ve katılımcılara değerli bir dijital iş deneyimi kazandırmayı hedefleyecek.

Bunun yanı sıra, KAYMEK, kendi ürettiği el sanatları ürünlerini www.e38.com.tr adresi üzerinden satışa sunarak e-ticaret pazarındaki varlığını da güçlendirmiştir. Ayrıca, Hepsiburada, N11, Trendyol, Pttavm, Çiçeksepeti ve Pazaramada gibi büyük e-ticaret platformlarında da mağazaları bulunmaktadır.

Özetle, KAYMEK'in yeni e-ticaret kursu, dijital alanda kariyer yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.