YRP İl Başkanı Turaç: 'Nafaka zulmüne son verin'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşan YRP Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç; deprem, süresiz nafaka ve zirai dondan etkilenen çiftçiler konusunu ele aldı. Başkan Turaç: “Hükümet ve Belediyeler de daha tarihi bile belli olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını bir kenara bırakıp depreme karşı dayanıklı yapılar, kentsel dönüşümler konusuna artık öncelik versin. Bugün başta büyük kentlerimiz olmak üzere depreme hazırlıksız şehirlerden, Hükümet kadar bu kentleri yöneten belediyeler de sorumludur. Ve bu belediye başkanlarının seçildiği partiler de sorumludur. Hiç kimse, sorumlusu ben değilim diyerek sağa sola bakmasın. Sorumlu hepinizsiniz. 6,2 şiddetindeki İstanbul depremi bizleri bir kez daha bu felaketle yüz yüze getirdi. 6 Şubat depremlerinde Kayseri’nin ne kadar etkilendiğini gördük. Aradan 2 yıl bir süre geçmesine rağmen Kayseri’de depremle alakalı hiçbir önlem alınmadı. Önlemsel tedbirlerle olabilecek bir afete, büyük can kayıplarının önüne geçilebilir. Büyükşehir Belediyesi’nin acil olarak bu tedbirleri almasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Başkan Turaç: süresiz nafaka hakkındaki kanun teklifini meclise sunduklarını belirterek; “Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama üzerinden başlayalım. Diyor ki: “Anadolu’daki nüfus azalıyor, bu bir beka meselesidir. Aile kurumu tehdit altındadır. Gençler artık evlenmiyor, çocuk yapmıyor. Gençler artık 1+1 evlerde yaşıyor, çünkü yalnız kalmayı tercih ediyorlar” Evet, Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylüyor ama lafın yarısını söylüyor. Neden evlenmiyor bu gençler? Neden 1+1 evlerle yetiniyorlar? Neden aile kurmaktan kaçınıyorlar? Sayın Cumhurbaşkanı, bu milletin evlatları lüks olsun diye mi 1+1 evlerde yaşıyor sanıyorsunuz? Hayır! 3+1’in yanına yaklaşamıyorlar da ondan. Bugün İstanbul’da, Ankara’da, Bursa’da, Şanlıurfa’da 3+1 bir dairenin kirası asgari ücretin neredeyse iki katı. Genç, evlenecek de ev tutacak da eşyasını alacak da düğün yapacak da çocuk büyütecek öyle mi? Bunları görmek için Beştepe’den bakmak yetmez. Halkın arasına girmek, mahalle aralarında bir çay içmek, kiralık daire ilanlarını incelemek gerekir. Gençler artık evlenmekten korkuyor, çünkü mutluluk ve huzur kapısı olan evlilik artık maalesef borç ve geçim yükünün kapısı olmuş. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ne dedik? “Bir yıl evli kalıp bir ömür boyu nafaka ödemek zulümdür” dedik. Bunun için Meclis’e kanun teklifimizi sunduk. Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan ‘süresiz nafaka’ ibaresinin kaldırılmasını teklif ettik. Buradan açıkça sesleniyoruz: Eğer siz gerçekten aile kurumunu korumak istiyorsanız, önce nafaka zulmüne son verin. Önce gençlerin geçim derdini çözün. Önce kiraları düşürün, temel gıda maddelerini ulaşılabilir hale getirin” şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don hakkında çiftçilere sağlanan desteği yetersiz bulduğunu belirten Başkan Turaç şöyle konuştu: “Çiftçilerimiz, köylülerimiz, üreticilerimiz kan ağlıyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında, tarlasını don vurmuş çiftçi kardeşlerimiz “biz ne ekeceğiz, ne yiyeceğiz?” diye kara kara düşünüyor. Tarihimizin en büyük zirai don felaketlerinden birini yaşadık. Ama ne var ki iktidar bu afeti duymazdan, görmezden geldi. Çiftçiye üç kuruşluk destek verirken, faize trilyonları aktardı. Resmi rakamlar ortada. Bütçenin ilk üç ayında çiftçiye verilen toplam destek sadece 43,6 milyar lira. Aynı dönemde faize giden para ne kadar? Tam 463,9 milyar lira! Yani çiftçiye 1 veriyorsanız, faize 11 veriyorsunuz. Tarım sigortası desteği neredeyse yok gibi. Fark ödemesi destekleri de göstermelik. Çiftçi toprağından elini çekerse ne yiyeceğiz Biz diyoruz ki: Tarım bir milli güvenlik meselesidir. Toprağı olmayanın vatanı olmaz. Biz iktidara geldiğimizde, faiz lobilerine aktarılan bu kaynakları çiftçimize aktaracağız. Tarım sigortasını yaygınlaştıracağız. Destekleri artıracağız, gübrede, mazotta KDV’yi kaldıracağız. “Köylü milletin efendisidir” diyen anlayışı yeniden hâkim kılacağız.”