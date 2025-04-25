Sultan Sazlığı'nda Turizm Vizyonu: Doğa Harikası Canlanıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve diğer yetkililer, Sultan Sazlığı'nın turizm açısından potansiyelini artırmak amacıyla bölgeyi ziyaret etti. Yapılan incelemelerde, doğal güzelliklerin yanı sıra, bölgedeki turizm ve altyapı projelerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Vali Çiçek, turizm alanında geçmişteki hareketliliği yeniden canlandırmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çeşitli planlamalar yapıldığını belirtti. Yürüyüş yollarının bakımı, peyzaj düzenlemeleri ve mevcut işletmelerin değerlendirilmesi gibi konularda somut adımların atılacağı ifade edildi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Sultan Sazlığı'nın, diğer ilçelerle birlikte önemli bir turizm merkezi olma yolunda attıkları adımlara değinerek, bu bölgenin daha canlı hale gelmesi için desteklerinin süreceğini ifade etti.

Bu güçlü iş birliği ile Sultan Sazlığı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek Türkiye’nin doğa turizmi açısından parlayan yıldızlarından biri olma yolunda ilerlemeye hazırlanıyor.