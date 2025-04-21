Develi'nin Ulaşımında Dönüm Noktası: Yeni Otobüs Terminali İnşaatı Hızla İlerliyor

Toplamda 6 bin metrekarelik bir alan üzerinde yükselen terminal, 1.000 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. İçerisinde satış birimleri, idari ofisler, teknik odalar ve bekleme alanları yer alacak. Ayrıca, araç yıkama alanları ile şoför dinlenme odalarını da içeren bir yapı ile güvenlik noktası ve nizamiye yapısı projenin diğer unsurlarını oluşturacak.

Yapım sürecinin yüzde 40 seviyesine ulaştığı belirtilirken, Develi sakinleri projeye duydukları memnuniyeti dile getiriyor ve bu önemli yatırımın ilçenin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor. Yeni otobüs terminalinin, hem ulaşımı kolaylaştırması hem de ekonomik büyümeye katkı sunması hedefleniyor.