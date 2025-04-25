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Kayserispor'da görev yapan Bülent Uygun'un kızı hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun'un uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.

Kayserispor'da görev yapan Bülent Uygun'un kızı hayatını kaybetti

Profesyonel olarak forma giydikten sonra teknik direktörlük yapan Bülent Uygun'un 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti. 2019 yılı Ekim ile 2020 yılının Ocak ayına kadar Kayserispor’da teknik direktörlük görevi yapan Bülent Uygun’un diyabet hastalığı bulunan kızı Almina Tude Uygun uzun süredir yaşam mücadelesi veriyordu. Almina Tude Uygun’un cenazesi 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Haber Merkezi

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