Kayserispor - Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor’un sezonun 22’nci haftasında Cumartesi günü Trabzonspor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bellona Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur. Değişen bilet fiyatları nedeniyle kombine sahiplerinin mağdur olmaması için gelecek sene kombine yenileme döneminde %20 indirim sağlanacaktır. PFDK'nın almış olduğu karar gereği; 11.01.2025 tarihinde oynanan Samsunspor müsabakasında Kuzey Alt D Blokta yer alan taraftarlarımızın Trabzonspor müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Trabzonspor logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Ev Sahibi takım biletleri, Trabzonspor logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Trabzonspor logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir” denildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Batı Balkon: 238 TL,

Batı Alt: 238 TL,

Doğu Alt: 238 TL,

Doğu Üst: 238 TL,

Kuzey Alt: 138 TL,

Kuzey Üst: 138 TL,

Güney Alt: 138 TL,

Misafir Tribünü: 175 TL