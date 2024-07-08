Kayserispor U11 takımı şampiyon oldu
Kayseri Süleyman Özçınar U11 Ligi final maçında Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan müsabakada Kayserispor rakibini 1-0 geriden gelerek uzatmada attığı golle 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.
Kayseri Süleyman Özçınar U11 Ligi final maçında Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha’da oynanan müsabakada Kayserispor rakibini 1-0 geriden gelerek uzatmada attığı golle 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Uçkan
Kayserispor U11: Berke Sarı, Çınar Nayman, Efe Doğan, Egemen Kalkan, Ömer Başel, Ahmet Mert K., Hüseyin Umut Çınar, Y. Berat Çetinkaya
Kocasinan Şimşekspor U11: Talha Tahir, Şükrü Başaran, Ş. Efe Duran, T. Sarıçiçek, Kutay Kıraçlar, M. Furkan Yayıcı, Y. Talha Taşel, Mahmut Demirer
Goller: M. Furkan Yatıcı (dk. 17) (Kocasinan Şimşekspor U11), Hüseyin Umut Çınar (dk. 42, 50+1) (Kayserispor U11)