Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu.

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  • 13.01.2024 11:12
  • Güncelleme: 14.01.2024 18:19
Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı İstanbulspor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 3 haftalık dilimde 2 kez Pazartesi ve 1 kez Perşembe günü oynayacak. Kayserispor 3 haftalık dilimde 2 kez iç sahada 1 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 3 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:

21. Hafta

Kayserispor-İstanbulspor

22 Ocak 2024 Pazartesi / 20.00

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

22.Hafta

Samsunspor-Kayserispor

25 Ocak 2024 Perşembe / 17.00

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

23. Hafta

Kayserispor-Antalyaspor

29 Ocak 2024 Pazartesi / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

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İHA

Kayseri Gündem
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