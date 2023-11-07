Kayserispor'un Kupada rakibi Vanspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi. Kayserispor, Vanspor ile eşleşti.

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  • 07.11.2023 15:29
  • Güncelleme: 08.11.2023 01:20
Kayserispor'un Kupada rakibi Vanspor oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kuraları çekildi. Kayserispor, Vanspor ile eşleşti.

Türkiye Kupası 4. Kademe kuraları çekildi. Bir önceki turda Iğdır Futbol kulübünü eleyen Kayserispor’un rakibi belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Kayserispor, Doğu Anadolu temsilcilerinden Vanspor ile eşleşti. Müsabaka 5-6-7 Aralık’ta oynanacak. Bu müsabaka, tek maç eleme sistemine göre Kayseri’de oynanacak.

Bu turda, 3.turu geçen 34 takım, Süper Lig’den 6 takım, TFF 1. Lig’den 7 takım ve TFF 2. Lig’den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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