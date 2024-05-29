Kayserispor'un maçlarında 23 hakem düdük çaldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un oynadığı 38 maçta 23 farklı hakem düdük çaldı. Sarı kırmızılıların maçlarına en çok çıkan isim ise Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor’da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Halil Umut Meler oldu. İzmir Bölgesi hakemi, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 4 maçını yönetirken, Kayserispor bu maçlarda 4 beraberlik aldı. Meler’in ardından Çağdaş Atay en çok düdük çalan isim oldu.

Kayserispor’un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler ise şu şekilde;

“Halil Umut Meler : 4 Maç - 4 beraberlik, Çağdaş Altay : 3 maç - 1 galibiyet - 2 mağlubiyet, Direnç Tonusluoğlu : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Sarper Barış Saka : 2 maç - 1 galibiyet - 1 beraberlik, Bahattin Şimşek : 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet, Murat Erdoğan : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Turgut Doman : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Zorbay Küçük : 2 maç : 1 galibiyet - 1 mağlubiyet, Burak Şeker : 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet, Atilla Karaoğlan : 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet, Kadir Sağlam : 2 maç - 2 beraberlik, Ümit Öztürk : 2 maç - 2 galibiyet, Tugay Kaan Numanoğlu : 1 maç - 1 galibiyet, Ömer Faruk Turtay : 1 maç - 1 mağlubiyet, Mehmet Türkmen : 1 maç - 1 beraberlik, Mert Güzenge : 1 maç - 1 mağlubiyet, Burak Pakkan : 1 maç - 1 mağlubiyet, Alper Akarsu : 1 maç - 1 mağlubiyet, Ali Şansalan : 1 maç - 1 mağlubiyet, Emre Kargın : 1 maç - 1 mağlubiyet, Oğuzhan Çakır : 1 maç - 1 galibiyet, Cihan Aydın : 1 maç - 1 mağlubiyet, Yasin Kol : 1 maç - 1 beraberlik.”