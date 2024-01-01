Kayserisporlu futbolcular günü izinli geçirdi

Son iki maçını kaybeden Kayserispor lige verilen arada 5 gün izin yaptıktan sonra 3 gün antrenman yaptı. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanın ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Gün izinli geçiren futbolcular yarın akşam saatlerinde yapacağı idman ile Sivasspor hazırlıklarına devam edecek. Kayserispor 7 Aralık Pazar günü Sivasspor’u konuk edecek. Müsabaka saat 13.30’da başlayacak.