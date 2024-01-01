Silahlı kavgada dört kişiyi av tüfeği ile hafif yaralayan 2 kişi yakalandı

Argıncık Mahallesi'nde husumetlileri iki kişi ile yoldan geçen iki kişiyi av tüfeği ile yaralayarak kaçan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. 

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  • 01.01.2024 19:11
  • Güncelleme: 01.01.2024 19:11
Silahlı kavgada dört kişiyi av tüfeği ile hafif yaralayan 2 kişi yakalandı

Olay, saat 14:30 sularında Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrikli bisiklet ile gelen yabancı uyruklu 2 kişi aralarında husumet bulunan E.M.(16)'yı kalçasından ve İ.Y.(17)'yi ise sağ dizinden yaraladı. O sırada yoldan geçen D.E.(15) ve E.M. (15)’ye de saçma isabet etti. Şüpheliler daha sonra elektrikli bisiklet ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar İ.Y. ile E.M. saçma isabet eden D.E. ile S.E. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. yaralılar ayakta tedavi edilirken olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

1ha

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