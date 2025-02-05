Kayserisporlu Hukukçular Derneği kuruldu

Kayserisporlu Hukukçular Derneği kurulduğu açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “Kayserisporlu Hukukçular Dernegi; Kayserispor’a hiçbir menfaat gözetmeksizin ruhen bağlı olan ve Kayserisporluluğu yaşam tarzı olarak benimsemiş, Kayserispor’a fayda sağlamayı amaç edinmiş, Kayserisporlu

‘Hukukçuları’ bir araya getirerek bir çatı altında toplamak asli amaçlarımızdan biridir. Kayserisporlu Hukukçular Derneği üyeleri, harici her türlü ünvandan ari olarak Kayserispor kulübü ‘taraftarıdır’. Üyelerimiz; avukatlar, stajyer avukatlar, hakimler, savcılar, hukuk fakültesi öğretim üyeleri, hukuk fakültesi öğrencileri ve noterlerden ibarettir.

Kayserisporlu Hukukçular Derneği’nin amacı; Kayserispor kulübünün gelişmesine katkı sağlayabilecek hukuki çalışmalar yürütmek, Kayserispor’un taraf olduğu hukuki işlemleri gözlemlemek gerektiğinde temsilci göndermek, Kayserispor kulübünün ve taraftarlarının Kayserisporlu olması hasebiyle uğradıklar haksız fiillerde hukuki destek sağlamak,

Kayserispor hak ve menfaatlerini en önde tutmak, savunmak ve bu uğurda mücadele etmek yegane amacımızdır” ifadelerine yer verildi.