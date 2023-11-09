KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeni ile bir açıklama yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sınırlı imkânlara rağmen, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, çağdaş bir devletin temellerini atmış ve bir liderin her ne şartta olursa olsun vatanı ve milleti için neler yapabileceğini kanıtlamıştır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti O’nun gösterdiği hedeflere, genç nesillere emanet ettiği ilke ve değerlere sahip çıkarak, güçlü bir ülke olarak yükselmeye devam etmektedir. Atatürk, milli sanayileşme hamlesini, “İstikbal göklerdedir” sözüyle cumhuriyetin ilk yıllarında Kayseri’de kurdurduğu Türkiye’nin ilk uçak fabrikası ile başlatmış, gerçekleştirdiği sanayi devrimiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının temellerini atmıştır. Bugün sanayiciler olarak bize düşen, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da bu mirasa sahip çıkarak, daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ülkemizi her alanda hak ettiği konuma taşımaktır. Bu bilinçle, birlik beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum”