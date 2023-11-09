İlçe belediye başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

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  • 09.11.2023 10:32
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:52
İlçe belediye başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye de devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’ı, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçelerde yapımı tamamlanan, yapılmakta olan ve yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. 16 ilçe belediye başkanları ile birlikte dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde ilçelere destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Nazik ziyaretleri için başkanlarımıza teşekkür eder, bu güzel ziyaret vesilesiyle Develili, Yahyalılı ve Yeşilhisarlı hemşehrilerimize selam ederim” diye konuştu.

İlçe belediye başkanları da Başkan Büyükkılıç’a ilçelerine yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

İHA

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