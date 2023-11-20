KAYSO Sanayicileri yeşil dönüşüme hazırlıyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yeşil Dönüşüm Ofisi etkinlikleri çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü’nün sunumuyla, ’Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sanayiye Etkileri’ konulu seminer düzenlendi. Seminerin ardından, daha önce düzenlenen Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi’ne katılan üyelere sertifikaları takdim edildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Tartuk, KAYSO Yeşil Dönüşüm Ofisi faaliyetleri çerçevesinde yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirterek; “Kayseri Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden birisi. Aynı zamanda ihracatının yarısını AB ülkelerine yapan bir il. Avrupa, Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Biz de oda olarak sanayicilerimizi süreçten olumsuz etkilenmemeleri için yeşil mutabakat sürecine hazırlamaya gayret ediyoruz. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, sanayicilerin bu sürece bir an önce adapte olmaları için Ajans olarak yeşil dönüşüm kapsamında 20 firmaya danışmanlık hizmeti vereceklerini ve aralık ayının sonuna kadar başvuruları almaya devam edeceklerini belirterek, sanayicileri bu destekten yararlanmaya davet etti. Sunumlarını yapmak üzere kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, yeşil mutabakatla ilgili artık farkındalığın önüne geçerek bir takım adımlar atılması gerektiğini, bu düşünceyle bakanlık olarak birçok çalışma yürüttüklerini açıkladı. Tüm dünyada ekonomi kurallarının yeşil ve dijital dönüşüm çerçevesinde şekillenmeye başladığını ifade eden Güçlü, ülke olarak bu sürece en hızlı şeklide hazırlanmamız gerektiğini belirtti.

Güçlü daha sonra Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Soru-cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.