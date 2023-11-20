Başkan Taşyapan,' Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor'

Yeşilhisar Belediyesi tarafından mahalle, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan konuyla ilgili, 'Her yıl belirli programlar kapsamında kırsal mahallelerimiz dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

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  • 20.11.2023 12:06
  • Güncelleme: 20.11.2023 12:06
Başkan Taşyapan,' Kırsal da dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor'

Yeşilhisar Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan mahalle, cadde ve sokaklarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taşyapan, “Her yıl belirli programlar kapsamında kırsal mahallelerimiz dahil merkez mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılı sıcak asfalt programı kapsamında Cumhuriyet mahallemizde Varto Deresi, Karaman ve Çay sokağı, Güney mahallemizde Park ve Molla Ağa Sokaklarında sıcak asfalt çalışmamız tamamlandı. Yavuz Selim mahallemizde ise ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışma ekibini ziyaret ederek kolay gelsin dileklerimizi ilettik. Sıcak asfalt için Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

1ha

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