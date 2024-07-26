KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ve vatandaşlara sosyal tesisleri ile hizmet sunan Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR) 2024 yılının ilk 6 ayında 2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verdi.

KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ve vatandaşlara sosyal tesisleri ile hizmet sunan Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR) 2024 yılının ilk 6 ayında 2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verdi.

Restoran, kafe, ekmek büfesi gibi pek çok hizmet birimi ve tesiste Kayserili vatandaşlara hizmetlerini sunan Büyükşehir Belediyesi KAYTUR, çalışmalarını özveri ile devam ettiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, restoran, kafe, çay bahçesi, düğün salonu, emekliler kafeteryası ve kent ekmek büfeleri gibi pek çok hizmet biriminde gerçekleştirdiği çalışmalarla, 2024 yılının ilk 6 ayında milyonlarca kişiye hizmet verdi.

KAYTUR’dan 86 tesiste 6 ayda 2 milyon 149 bin 130 kişiye hizmet

Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tesislerinden, 2024 yılının ilk 6 ayında kentte verilen hizmetlerde toplam 2 milyon 149 bin 130 kişi faydalanırken, vatandaşlara restoran, kafe, ekmek satışı gibi çeşitli hizmetler sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spordan eğitim ve kültür faaliyetlerine, restoran kafe gibi sosyal tesislerden kütüphanelere kadar her türlü sosyal faaliyetlerle Kayserili vatandaşları, hizmetle buluşturmayı sürdürüyor.

KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet
KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet
KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet
KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet
KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet
KAYTUR'dan 6 ayda 2 milyonu aşkın kişiye hizmet
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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