KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmesi imzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında 'Geleneksel Değerleri Modern Çağa Uyarlamak: Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimlerine' yönelik destek sözleşmesi imzalandı.

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  • 04.12.2023 21:08
  • Güncelleme: 05.12.2023 05:45
KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmesi imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında “Geleneksel Değerleri Modern Çağa Uyarlamak: Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimlerine” yönelik destek sözleşmesi imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen destek sözleşmesi imza törenine; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Lütfi Şahin ile ilgililer katıldı.

İmza töreninde yapılan konuşmalarda ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Lütfi Şahin, imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise yaptığı konuşmada, “Biz, ORAN Kalkınma Ajansı ile bölgesel kalkınmaya yönelik toplumsal fayda oluşturacak güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu manada emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ORAN Kalkınma Ajansına da sizin nezdinizde projelerimize ve araştırmacılarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu tip çalışmalar şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Buradan çıkacak bilgi birikimi öğrencilerimizin daha nitelikli yetişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Ahmet Lütfi Şahin, Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO öğretim elemanlarının “Geleneksel Değerleri Modern Çağa Uyarlamak: Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimleri” konulu projelerinin ORAN Kalkınma Ajansı’nın 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesine yönelik sözleşmeye imza attı.

Mimarsinan OSB yönetiminden ziyaret

Öte yandan, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı başkanlığındaki OSB heyeti, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.

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İHA

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