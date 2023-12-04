CHP'nin Seçim İttifakına İyi Parti'den Yanıt

CHP'nin seçim ittifakını değerlendirmek için toplanan İyi Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçimlerde iş birliği için değerlendirme yapıp kararını verdi.

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  • 04.12.2023 19:48
  • Güncelleme: 04.12.2023 19:56
CHP'nin Seçim İttifakına İyi Parti'den Yanıt
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmişti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre İYİ Parti, yerel seçimlerde iş birliğine 'Hayır' kararı çıktı.

'35 HAYIR, 15 EVET OYU ÇIKTI'

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararını verdi ve CHP'nin o teklifine hayır kararı çıktı. Gizli oylama yapıldı. Toplantı saatler sürdü. Saat 15.00'da başlamıştı şu dakika itibariyle de tamamlandı. Toplantının sonunda da gizli oylamaya geçildi. Gizli oylama neticesinde de 35 hayır, 15 evet oyu çıktı CHP'nin iş birliği teklifine karşılık. Yani İYİ Parti tam anlamıyla kararını vermiş oldu. Bugün uzun süren toplantılar yapıldı. Meral Akşener hem milletvekilleriyle hem de başkanlık divanıyla bir araya geldi. O toplantıda da herkes kendi görüşünü, iş birliği yapılıp yapılmamasını konusunda görüşlerini belirttiler. Bu çerçevede de yarı yarıya bir durum olduğu belirtiliyordu. Ancak Genel İdare Kurulu'nda oylama sonucuna baktığımızda yarı yarı bir durum olmadığını söylemek mümkün. " dedi.

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