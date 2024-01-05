KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kayseri Üniversitesi üst yönetimi, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Yönetimi ve üyeleri katıldı.

Protokolde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, “İmzalayacağımız bu protokol üniversitemizde bayan öğrencilerimize yönelik girişimcilik kulübünün oluşturulmasında, çalışmaların yürütülmesinde değerli katkılar sağlayacaktır. Kayseri Üniversitemiz, öğrenci sayısı açısından Kayseri’mizin ikinci büyük üniversitesidir. Her ne kadar 2018 yılında kurulmuş bir üniversite olsak da, esasen Kayseri gibi kadim bir şehrin ismini taşıyan köklü geleneklere sahip bir üniversiteyiz. Erciyes Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin bünyesinden ayrılarak kurulduk. Bu anlamda bizim de 15 yıllık, 20 yıllık, 40 yıllık geçmişi olan köklü birimlerimiz bulunmaktadır. Biz Kayseri Üniversitemizi uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve toplumsal fayda oluşturan bir üniversite olarak tanımlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu ile bugün imzalayacağımız bu iş birliği protokolünün özellikle bayan öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimizde özgüven ruhunun, girişimcilik ruhunun, birlikte iş yapabilme ruhunun oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum. İmzalayacağımız bu protokol başta şehrimiz olmak üzere; güzel vatanımız, ülkemiz, Türkiye Cumhuriyetimizin bölgesinde ve dünyada güçlü olmasına katkı sağlaması yönünde katkılar oluşturması temennisi ile hayırlı olsun" dedi.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Bu birliktelikler çok anlamlı. Hem sanayi ve hem de üniversitemizdeki öğrencilerle birlikte olmak, aynı zamanda da sosyal etkinlikleri birlikte yapmak çok kıymetli. Bugün bu sözleşmeyle de bunların ilk adımını atmış olacağız. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, iş birliği protokolüne imza attı.