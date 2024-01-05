KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PAYLAŞ
  • 05.01.2024 15:24
  • Güncelleme: 05.01.2024 15:31
KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kayseri Üniversitesi üst yönetimi, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Yönetimi ve üyeleri katıldı.

Protokolde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, “İmzalayacağımız bu protokol üniversitemizde bayan öğrencilerimize yönelik girişimcilik kulübünün oluşturulmasında, çalışmaların yürütülmesinde değerli katkılar sağlayacaktır. Kayseri Üniversitemiz, öğrenci sayısı açısından Kayseri’mizin ikinci büyük üniversitesidir. Her ne kadar 2018 yılında kurulmuş bir üniversite olsak da, esasen Kayseri gibi kadim bir şehrin ismini taşıyan köklü geleneklere sahip bir üniversiteyiz. Erciyes Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin bünyesinden ayrılarak kurulduk. Bu anlamda bizim de 15 yıllık, 20 yıllık, 40 yıllık geçmişi olan köklü birimlerimiz bulunmaktadır. Biz Kayseri Üniversitemizi uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve toplumsal fayda oluşturan bir üniversite olarak tanımlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu ile bugün imzalayacağımız bu iş birliği protokolünün özellikle bayan öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimizde özgüven ruhunun, girişimcilik ruhunun, birlikte iş yapabilme ruhunun oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum. İmzalayacağımız bu protokol başta şehrimiz olmak üzere; güzel vatanımız, ülkemiz, Türkiye Cumhuriyetimizin bölgesinde ve dünyada güçlü olmasına katkı sağlaması yönünde katkılar oluşturması temennisi ile hayırlı olsun" dedi.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Bu birliktelikler çok anlamlı. Hem sanayi ve hem de üniversitemizdeki öğrencilerle birlikte olmak, aynı zamanda da sosyal etkinlikleri birlikte yapmak çok kıymetli. Bugün bu sözleşmeyle de bunların ilk adımını atmış olacağız. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, iş birliği protokolüne imza attı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK, Sarıkamış Şehitlerini anacak

KAYMEK, Sarıkamış Şehitlerini anacak

CHP'li Çalıksoy'dan Ballı Villalar sorusu

CHP'li Çalıksoy'dan Ballı Villalar sorusu

Çok yakında tamamlanacak olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların vazgeçilmezi olacak

Çok yakında tamamlanacak olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların vazgeçilmezi olacak

Kayseri'de henüz kar yağışı beklenmiyor

Kayseri’de henüz kar yağışı beklenmiyor

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

5
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

6
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Pazar tezgahındaki zeytinler rengiyle dikkat çekiyor

Pazar tezgahındaki zeytinler rengiyle dikkat çekiyor

DAHA FAZLA
Narkotik ekipleri 'Narko Okul' denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Narkotik ekipleri ‘Narko Okul’ denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Stada değil, okula geldiler

Stada değil, okula geldiler

FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

MHP'li Özdemir'den gazetecilere yeşil pasaport teklifi

MHP'li Özdemir'den gazetecilere yeşil pasaport teklifi

KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü

KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü