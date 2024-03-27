KAYÜ Rektörü çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

Kayseri Üniversitesi'nde '25 Mart-31 Mart Kütüphaneler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversite Kütüphanesinde en fazla kitap okuyan öğrencileri kitapla ödüllendirdi.

KAYÜ Rektörü çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Üniversitesi’nde “25 Mart-31 Mart Kütüphaneler Haftası” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversite Kütüphanesinde en fazla kitap okuyan öğrencileri kitapla ödüllendirdi.

Üniversitesi’nin 15 Temmuz Yerleşkesindeki Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Eylül 2023 - Mart 2024 tarihleri arasında 19’ar adet kitap okuyan öğrenciler Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden Ümre Fazile Çelik ve Ayşegül Tüylü ile 16 adet kitap okuyan Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünden Neziha Pala’ya kitap hediye etti.

Düzenli kitap okumanın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Üniversitemizde okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hediye olarak verdiğimiz bu kitaplar öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, akademik başarılarına da destek olacaktır. Bu tip etkinlikleri, öğrencilerin daha fazla kitap okumaları ve bilgi birikimlerini geliştirmeleri adına teşvik edici olarak görmekteyiz. Ben bugün hediye verdiğimiz öğrencilerimize kitap okumaya olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

KAYÜ Rektörü çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
KAYÜ Rektörü çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
KAYÜ Rektörü çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi
İHA
Kayseri Gündem

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