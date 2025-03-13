Kazancılar Çarşısı'nda Şok Olay: Yaşlı Kadından Kuyumcuda Soygun Girişimi
Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kazancılar Çarşısı'nda yaşanan olay, çevrede büyük şaşkınlık yarattı. Altınlara bakma bahanesiyle bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarrafın kafasına taşla vurarak soygun girişiminde bulundu.
Esnafın Hızlı Müdahalesi
Sarrafla yaşanan boğuşma sırasında biber gazı da kullanan kadın, sesleri duyan komşu esnaflar tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan sarraf, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kadını gözaltına aldı.
Güvenlik Kameraları Her Şeyi Kaydetti
Olay anı, kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, yaşanan bu sıra dışı soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.