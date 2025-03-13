Şahin, 'Engelli kardeşlerimizin hak ettikleri indirimi almaları sağlansın'

Özellikle GSM operatörünün uyguladığı prosedürlerin engelli vatandaşlar için büyük bir mağduriyete yol açtığını belirten Şahin, “Çanakkale'de yaşayan, yüzde 96 engelli Cemal Yıldız adlı bir vatandaşımızdan öğrendiğime göre, en yakın GSM operatörü bayisi yaşadığı köye 80 kilometre uzaklıkta. Ancak bu operatör, Türkiye’deki tüm engelli bireylere, "Engelli indiriminden faydalanmak için yalnızca engelli raporunu göndermeniz yeterli değil, bizzat bayiye gelmeniz gerekiyor" şartını koşuyor. Bu durum, indirimi uygulamamak ve engelli bireylerden daha fazla ücret almak adına büyük bir mağduriyet yaratıyor. Cemal Yıldız da bu uygulamaya karşı bir imza kampanyası başlatmış” dedi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Çanakkale'de yaşayan yüzde 96 engelli Cemal Yıldız’ın yaşadığı sıkıntıyı örnek göstererek, bir GSM operatörünün engelli vatandaşları bayiye çağırması ve ancak o şekilde indirim hakkından yararlanabileceğini söylemeleri üzerine tepki gösterdi. Şahin, “Türkiye'nin yüzde 10’luk bir nüfusu engellilerden oluşuyor. Bu insanlar bizim kardeşlerimiz, vatandaşlarımız ya doğuştan ya da daha sonra geçirdikleri bir hastalık ya da kaza sebebiyle engelli hale geliyorlar.Bu engelli insanlara sağlıklı insanların ve kurumların engel değil kolaylık sağlamaları lazım, bir engelde onlar olmamaları lazım fakat bakıyoruz engellilerin hayatını bazen kurumlar, kuruluşlar, özel sektör daha çok engel oluyor.Bunlardan birisi de GSM operatörüdür. Çanakkale'de yaşayan, yüzde 96 engelli Cemal Yıldız adlı bir vatandaşımızdan öğrendiğime göre, en yakın GSM operatörü bayisi yaşadığı köye 80 kilometre uzaklıkta. Ancak bu operatör, Türkiye’deki tüm engelli bireylere, "Engelli indiriminden faydalanmak için yalnızca engelli raporunu göndermeniz yeterli değil, bizzat bayiye gelmeniz gerekiyor" şartını koşuyor. Bu durum, indirimi uygulamamak ve engelli bireylerden daha fazla ücret almak adına büyük bir mağduriyet yaratıyor. Cemal Yıldız da bu uygulamaya karşı bir imza kampanyası başlatmış.Engelli raporu bakkallarda satılmıyor marketlerden toplanmıyor. Bu devlet hastanesinden ve bir heyetten alınabilecek bir şey. Bu heyetin raporuna güvenmeyen bir GSM operatörü ile karşı karşıyayız. Bu uygulama yanlış, kaldırılması lazım diğer operatörlerde bu durum yok. Sadece raporun gitmesi yeterli olsun ve engelli kardeşlerimizin engelinden dolayı hak ettikleri indirimi almaları sağlansın” diye konuştu.