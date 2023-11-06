Kazaya bakmak isterken aracı direğe çarpıp takla attı: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre karşı şeritteki kazaya bakmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı. Takla atan lüks otomobildeki 5 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

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  • 06.11.2023 21:46
  • Güncelleme: 07.11.2023 03:06
Kazaya bakmak isterken aracı direğe çarpıp takla attı: 5 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre karşı şeritteki kazaya bakmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı. Takla atan lüks otomobildeki 5 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde R.K.’nin kullandığı 01 SZ 664 plakalı hafif ticari araç ile M.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Karşı şeritten gelen B.D.’nin kullandığı 06 AV 2807 plakalı lüks otomobil ise, elektrik direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki toplam 5 kişi yaralanırken, sürücü B.D. araçta sıkıştı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu B.D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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