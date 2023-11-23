Kazazede öğretmene evinde '24 Kasım' sürprizi

Kayseri’de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisine evinde devam edilen Öğretmen Çiçek Develi’yi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve beraberindeki yetkililer, Develi’nin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim Okulu’nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Çiçek Develi’ye okul çıkışında bir otomobil çarptı. Kazanın ardından ameliyat olan ve 1 hafta hastanede kaldıktan sonra tedavisine evinde devam edilen Develi, okulundan ayrı kaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu ve okul yönetimi ile birlikte Çiçek Develi’yi evinde ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Çok mutlu olduğunu belirten Develi, “2 Ekim tarihinde okuldan çıkıp otobüs durağına doğru giderken bana araba çarptı. Öncesinde olay sıcak olduğu için böyle olduğunu bilemedik. Sonrasında acil ameliyat olmam gerektiğini söylediler ve ameliyat oldum. 1 hafta hastanede yattıktan sonra eve geçtim. Çok duygulandım. Beni ziyaret ettikleri için çok mutlu oldum. Bambaşka bir duygu. Öğrencilerimden, okulumdan ayrıyım. Buruk ama buraya geldikleri için çok mutlu oldum. Çok farklı duygular yaşıyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, “Bugün çeşitli sebeplerden dolayı okullarında olamayacak öğretmenlerimiz var. Çiçek öğretmenimiz de kaza geçirmiş. Biz de kendilerini yalnız hissetmesinler ve buruk olmasınlar istedik. Onlar yalnız değiller. Eğitim camiası çok büyük camia. Bizim ilimizde 22 bin tane öğretmenimiz var. Biz hayatın hangi sürecinde olursa olsun o birlik ve beraberlik mesajını verebilmek, bu duruşu sergilemek ve bu hislerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bizim için sadece bugün değil, her gün çok değerli. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.