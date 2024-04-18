Kazıda anti-tank mermisi bulundu

Sivas'ta Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide gerçekleştirilen set çalışması sırasında anti-tank mermisi bulundu.

Kazıda anti-tank mermisi bulundu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide gerçekleştirilen set çalışması sırasında anti-tank mermisi bulundu.

Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şehir merkezine bağlı Tavla Deresi mevkiinde sürdürülen set oluşturma çalışmaları sırasında anti-tank mermisi bulundu. Toprağı kaldırdığı sırada kepçedeki mermiyi fark eden kepçe operatörü, incelenmek üzere Orman Müdürlüğü binasına götürdü. Yetkililer merminin patlama ihtimali üzerine polise bilgi verdi. Müdürlük binasına giden ekipler, şerit çekip çevre güvenliği alarak, bomba imha uzmanından yardım istedi. Yapılan incelemede merminin eğitim amaçlı kullanılan pasif bir mermi olduğu anlaşıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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