Kazım Karabekir'de 800 Dairelik Kentsel Dönüşüm Konutları'nın Temeli Atıldı

İlçenin 6 farklı bölgesinde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde 20 blok ve 794 daireden oluşan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temel atma törenini gerçekleştirdi.

“Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Binlerce Daire ve Dükkan Yaptık.”

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları kapsamında 20 bloktan oluşan yaklaşık 800 daireyi vatandaşla buluşturacaklarını belirterek şunları söyledi:

“ Deprem Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği. Melikgazi Belediyesi olarak depreme karşı çeşitli önemler alıyoruz. Bu kapsamda ilçemizi kentsel dönüşüm çalışmaları ile dayanıklı hale getiriyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde 1. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda bu projeyi ilk başlatan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de son döneminde teslim alıp burada oldukça yoğun gayretler gösterdik. 1. Etap çalışmalarımız kapsamında üç okul, bir sağlık ocağı, kütüphane başta olmak üzere parklar, spor salonları gibi birçok hizmeti mahallemize kazandırdık. 130.000 metre²’de alanda, 2000 daire ve 200’e yakın dükkandan oluşan, yaklaşık güncel bedeli 3 milyar TL’nin üzerinde bir çalışma orada tamamlandı. 2. Etap çalışmalarımız kapsamında burada toplam 20 bloktan oluşan yaklaşık 800 daire ve dükkan olacak. Güncel maliyeti 2,5 milyar TL’lik bir yatırım. Dolayısıyla birçok belediyenin cesaret edemediği büyük bir yatırımı buraya kazandırmış oluyoruz. 9 farklı müteahhit firmamızla çalışıyoruz. Melikgazi‘nin özelliği aslında bir çok müteahhitle projeyi başlatmamız ama sanki tek bir müteahhit tek bir kalemden proje çıkıyor gibi. Göreve geldiğinden bu yana birçok Büyükşehir Belediyesinin dahi yapamadığı bir çalışmayı Melikgazi Belediyesi olarak son altı yılda yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir, Çorakçılar’da binlerce daire ve dükkan yaptık. Melikgazi Belediyesi’nin bir yıllık bütçesinin yaklaşık iki katını biz altı yılda kentsel dönüşüm çalışmalarında harcayarak binlerce vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yapmamız için her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak biz on katın üstünde yapı yapmayacağız demiştik. Daha güvenli yapılar olsun istedik ve ilk etapta 14 katlı olan çalışmaları şu anda zemin+9 kata düşürdük. Altınoluk Mahallemizde yatay mimari çalışmalarına başladık. 120 tane bahçeli ev yapıyoruz. Nasip olursa bu yaz ikinci yatay mimarinin de iki katlı yapılaşmanın da müjdesini vereceğiz. Farklı kentsel dönüşüm alanlarında da çalışmalarımız olacak. Tüm hak sahiplerimize hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah sağlık ve huzur içerisinde oturmayı nasip etsin.”

Kazım Karabekir Mahallesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda seçkin bir mahalle olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Melikgazi Belediye Başkanımızın şahsında çalışkan, gayretli, şehrine sevdalı ekibini kutluyorum. Melikgazi'mizin gelişmesine, güzelleşmesine, dolayısıyla Kayseri'mizin olumlu manada ilerlemesine en büyük katkıyı sağlayan, en büyük ilçemiz. Kazım Karabekir'imiz artık seçkin bir mahalle. Böyle güzellikler yaşarken Kayseri'miz hepimiz için ayrı bir değer kazanıyor. Müteahhitlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Hak sahiplerinin içine sinecek şekilde çalışıyorlar. Hak sahiplerine hayırlı olsun, diyorum. Melikgazi Belediye Başkanımızı ve kıymetli ekibini kutluyorum." dedi.

6 Şubat Depremi'nde Kayseri'de can kaybı olmamasının bir sebebinin de başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başkan Palancıoğlu'na kentsel dönüşüm alanındaki çabaları için teşekkür etti.