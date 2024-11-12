Kazım Karabekir Mahallesi, kentsel dönüşüm ile daha konforlu ulaşıma kavuşuyor

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için alt yapısı tamamlanan yaklaşık 1.5 kilometrelik Melikşah Sokak’ta asfaltlama çalışmasına başladı.

Kentsel dönüşüm ile yenilenen Kazım Karabekir Mahallesi’nin yollarını daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek için yol yapım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde ulaşımın daha modern, güvenli ve konforlu hale gelmesi için yeni yollar yapmaya devam ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra mahallemize yeni ulaşım hatları kazandırmak için gayret ediyoruz. İlçemizde yapmış olduğumuz çalışmalar ile büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşanıyor. Bu kapsamda şehir ulaşımına da büyük katkı sağlayacak yeni Melikşah Sokak, Şehit Mehmet Tansel Caddemizde alt yapı kurumları çalışmalarını tamamladı. Biz de asfaltına başladık. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda olan Melikşah Sokak’ı kısa sürede tamamladık. Şehit Mehmet Tansel Caddemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz ilçemizde bir yandan yeni yollar ve yeni kaldırımlar yaparken, diğer yandan mevcut alanlarda bakım onarım çalışmasını da yürütüyor. Hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz devam eden yol çalışmalarımızın tamamlanması adına yoğun bir şekilde çalışacak. Yol medeniyettir ilkesi ile yollarımızı yenilemeye ilçemize daha konforlu yollar kazandırmaya devam edeceğiz. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Yeni yolumuz hayırlı olsun” dedi.