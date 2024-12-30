Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm için ihale

Mahallede Dönüşüm Rüzgarları

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Başkan Palancıoğlu, “Depreme dayanıklı ve konforlu daireler kazandırmak amacıyla yürüttüğümüz bu projelerle, eski mahallelerimizi yenileyerek yaşam standardını artırıyoruz” dedi.

İhale Detayları

Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenecek ihale, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacak. İhale ile ilgili olarak, “Kazım Karabekir Mahallesi’nde 100 bin metrekare alanda 20 blok planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. İhale sonrası bloklarımızın yapımını kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılım Çağrısı

Başkan Palancıoğlu, ihaleye katılmak isteyen tüm müteahhit firmaları davet ederek, “İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. Kazım Karabekir Mahallesi'nin gelişimi için hep birlikte çalışacağız” dedi.