Erciyes Kayak Merkezi'nde Gece Kayağı Keyfi

Erciyes Kayak Merkezi, kayak tutkunlarına unutulmaz bir gece kayağı deneyimi sundu. Kayak severler, Erciyes Tekir Kapı'daki pistlerde ellerinde meşalelerle kayak yaparak adeta Erciyes'i aydınlattı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde Gece Kayağı Keyfi

Gece Kayağının Büyüsü

Ortalama 2 bin 200 rakımda yer alan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin gözdesi olmaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala, tam doluluk oranına ulaşan oteller ve kayak pistlerinden hem gündüz hem de gece faydalanan konuklar, gece kayağı etkinliği ile keyifli anlar yaşadı.

Renkli ve Unutulmaz Anlar

Meşaleler eşliğinde kayak yapan konuklar, gecenin sakinliğinde doyasıya eğlendiler. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve kayak severler yakılan ateş karşısında ısınarak gecenin tadını çıkardı. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çektirildi.

Haber Merkezi

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