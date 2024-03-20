Kazım Yücel'den, Memduh Başkan'a 'Suda İndirim' eleştirisi

Türkiye seçime giderken sadıkta hezimete uğrayacağını anlayan AKP'li Belediye başkanları toplumun aklı ile alay etmeye devam ediyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP'nin adayı Memduh Büyükkılıç da seçimlerde kaybedeceğini anlayınca ne yapacağını şaşırmaya başladı. Belediye meclisine getirilmeyen konular üzerinden popülist mesajlar vermeye başladı. Kartal Kavşağında 10 yıldır yapılmayan çalışma, İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel'in gündeme getirmesi sonrası yapılmaya başlanmış gibi gösterilip oraya hiçbir geçerliliği olmayan tabelaların asılması ile son buldu. Son popülist politika ise su konusunda geldi. Geçmişte artan tepkiler üzerine zamların durdurulduğu su faturasında bu kez toplamda yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.

Bu konuyu değerlendiren İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, biz tam 5 yıldır İyi Parti olarak belediye meclislerinde su fiyatlarının pahalı olduğunu gündeme getirdik. Herkes hatırlar ki özellikle pandemi döneminde su fiyatları ile ilgili tartışmalarımız oldu. İndirim taleplerimiz oldu. Siz, 'Kaynak nerde? Bu öyle akla geldiğinde indirebileceğiniz bir şey değil' dediniz. 'Siz yapmayacağız' deyince seçim sathında ben projelerimi açıkladım ve 5 metreküp suyu hemşerilerime ücretsiz vereceğimi açıkladım. Bunun üzerine ilk seçim startını verdiğinizde önce zammı durdurdunuz, sonra baktınız anketler olumlu sonuç vermiyor yüzde 20 indirip yaptınız. Baktınız anketler yine olumlu sonuç vermiyor bu kez de yüzde 30 daha indirim yapıyoruz dediniz. Sayın Memduh bey, bu böyle yapılmaz. Bakın hali hazırda görev sizde. Cumhur ittifakı üyelerinin yoğunlukta olduğu mecliste sizde. Meclisi olağanüstü toplantıya davet edeceksiniz ve eğer samimi iseniz 31 Mart'tan önce bu kararı meclisten geçireceksiniz. Ve suda indirim yapacaksınız. Ama vatandaş sizin samimi olduğunuza inanmıyor. Biz, inşaallah 1 Nisan'dan sonra verdiğimiz sözü tutacağız. Bir yıl hiç zam yapmayacağız. Bir yıldan sonra da su üretim tesisi ve onun üzerindeki reklamlarla bu şehre ücretsiz su vereceğiz. Eğer samimi iseniz, 10 gün var. Toplayın meclisi ve alın kararı. Kayseri halkı da sizin samimiyetini görsün" dedi.

