Kazım Yücel: “Denetimlerin Önemi Büyük”

Yücel, "79 kişi Azrail elini kolunu sallayarak bu ülkede sanki görevini yapar gibi hiçbir sorumluluk üstlenmeyen bir Türkiye bürokratları görüyoruz. Acımız bize yeter, bununla ilgili geçmiş dönemlerde tren kazalarının olduğu veya maden faciaları veya imar affı denilerek 2 yıl önceki depremde hayatını 30-50 bin insanımızın kaybettiği durumdan hiçbir vazife çıkartmayan bir iktidar görüyoruz. Turizm Bakanlığı niçin var? İşte bu denetimler için var. Belediyeler niçin var? İşte bu denetimler için var" dedi.

Yangının ardından Bolu Belediye Başkanı ve Turizm Bakanı'nın açıklamalarını eleştiren Yücel, "Bir karmaşa var ortada, Bolu Belediye Başkanı çıkıyor bir şeyler söylüyor. Turizm Bakanımız hiç ortada yok, üzerine alınmıyor. Konu kapansın gibi gayret içerisinde ve ayrıca üzücü olan bir tablo daha var. Turizm Bakanımız bizim ETS şirketinin de sahibi. ETS'nin müşteri pas ettiği veya sattığı otellere baktığınızda bir tanesi de ağırlıklı Bolu Kartalkaya'daki Hotel. Böylesine bir görevli olan Sayın Bakan'ın bu konu kapansın demesini tabii ki insanlar yadırgamaz. Fakat biz sesleniyoruz. Burada bir sorumluluk var, buradaki sorumluluk 2 yıl önceki depremde imar affını veren bakanlık gibi es geçilecek bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Yücel, denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Turizm Bakanlığı niçin var? İşte bu denetimler için var. Belediyeler niçin var? İşte bu denetimler için var. İnsanlar eğer bir otel görüyorsa, bir işletme görüyorsa, bir maden görüyorsa, bir tren görüyorsa veya Maraş'ta bir daire görüyorsa bunun depreme dayanıklı mı, yangına dayanıklı mı demesine gerek var mı? O olmaması lazım" dedi.