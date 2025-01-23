Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi: Özel Bireylere Destek

Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, çocukların gelişim alanlarını ve günlük yaşam becerilerini destekleyen etkinliklerle, özel çocuklara ve ailelerine önemli bir destek sağlıyor. Fizyoterapist Murat Recep Gökyar, merkezin ücretsiz olmasından ve eğitmenlerin yetkinliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eğitim almak amacıyla çocuğumuzu güvenle buraya bırakıyoruz. Verilen hizmetten gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

Gökyar ayrıca, merkezin var olmasına vesile olan hayırseverlere ve hizmeti sürdüren tüm çalışanlara teşekkür etti. Diğer veliler de merkezin sunduğu imkanlardan son derece memnun olduklarını ifade ediyor.

Özel öğrenciler de "burayı çok seviyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor ve ara tatil dönemlerinde de faaliyetlerine devam ediyor. Merkez, atipik otizm, otizm, mental retardasyon, bilişsel gelişimde gerilik, down sendromu gibi alanlarda raporu bulunan çocuklara gelişimci eğitmenler eşliğinde destek sağlıyor.

Bu hizmetler, ailelerin hem kendilerine hem de diğer aile bireylerine zaman ayırabilmelerine imkan tanırken, özel çocukların güvenle emanet edilebileceği bir ortam sunuyor.



