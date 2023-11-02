KBB Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl: 'Mevsim değişikliklerinde grip ve nezle artıyor'

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, içinde bulunduğumuz mevsim geçiş dönemlerinde nezle, grip gibi hastalıkların arttığına işaret ederek, Güçlü bağışıklık sistemi çok önemli. Dengeli beslenmek, bol sıvı almak, sağlıklı ve yeterli uyumak, C vitamini takviye etmek en temel önlemler arasında geliyor' dedi.

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  • 02.11.2023 10:55
  • Güncelleme: 02.11.2023 12:23
KBB Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl: 'Mevsim değişikliklerinde grip ve nezle artıyor'
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Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl, içinde bulunduğumuz mevsim geçiş dönemlerinde nezle, grip gibi hastalıkların arttığına işaret ederek, "Güçlü bağışıklık sistemi çok önemli. Dengeli beslenmek, bol sıvı almak, sağlıklı ve yeterli uyumak, C vitamini takviye etmek en temel önlemler arasında geliyor” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Buket Özel Bingöl mevsim geçişlerindeki ısı değişimlerinin hastalıklara yakalanma riskinin en fazla olduğu dönemler olduğuna ve bu dönemlerde kulak burun boğaz kliniğine başvuran hasta sayısında artış görüldüğüne dikkat çekti. Doktora gitme nedenlerinin başında gelen üst solunum yolları hastalıklarının çocukları okuldan, yetişkinleri de işten alıkoyduğunu belirten Dr. Bingöl “Havanın gün içerisinde ani ısınıp soğuması, değişen beslenme ve uyku düzeni vücut direncinin zayıflamasına sebep olmaktadır. Bu durum da soğuk algınlığı, grip ve nezle şikayetlerinin artmasına sebep oluyor” dedi. Çoğunluğu virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarının nezle, grip gibi daha kolay tedavi edilebilecek hastalıklar olabileceği gibi, sinüzit, farenjit, larenjit, bademcik iltihabı ve kulak iltihabı gibi çok daha ciddi enfeksiyonlar olabileceğini anlatan Dr. Bingöl, ayrıca alerjik bünyeli kişilerin mevsim geçişlerinden daha fazla etkilendiğini; geniz akıntısı ile beraber boğazda ağrı, burunda kaşıntı gibi yakınmalarının ortaya çıktığını ifade etti. Grip ve nezle gibi bir hastalık oluştuğunda ise bu şikayetlere ek olarak “baş ağrısı, vücutta kırgınlık, halsizlik ve ateş” gibi belirtilerin de görüldüğünü sözlerine ekledi.

Dr. Bingöl doktora gitme nedenlerinin başında gelen üst solunum yolları hastalıklarının, çocuklarda yılda 3 ila 8 kez; yetişkinlerde ise yılda 2 ila 4 kez görüldüğünü dile getirdi.

"Güçlü bağışıklık sistemi çok önemli"

Üst solunum yolu hastalıklarına yakalanma ve korunmada, güçlü bağışıklık sisteminin altını çizen Dr. Bingöl, "Bu hastalıklar daha çok solunum yolu ile bulaştığından hastalıklardan korunmak için kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı, ortam sıcaklığı iyi ayarlanmalı ve gerekirse maske kullanılmalı. Yine elleri yıkamak, düzenli ve kaliteli bir uyku uyumak, istirahat etmek, bol sıvı tüketmek, dengeli beslenmek, özellikle C vitamini içeren gıdalar tüketmek de vücut direncini arttırmaktadır. Bu hastalıklardan korunmada güçlü bağışıklık sisteminin önemini akıldan çıkarmamak gerekir” diye konuştu.

Ağrı kesici, ateş düşürücü kullanmak ve burnu açık tutmanın tedavi aşamasında yardımcı olduğuna değinen Dr. Bingöl, hastanın bu önlemlerle rahatlamadığı ve şikayetlerinin devam ettiği durumlarda mutlaka hekime başvurmak gerektiğini söyledi.

İHA

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