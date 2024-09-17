Keçe fabrikasında yangın: soğutma çalışmaları sürüyor 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18.cadde üzerinde bulunan bir keçe fabrikasında sabah saat 04:20 civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan yangına OSB itfaiyesi'ne ait 11 araç ve 42 personel, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 araç ve 40 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.