Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in hayatını kaybeden oğlu Hüseyin Keskin için Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kayseri GündemEditör

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in hayatını kaybeden oğlu Hüseyin Keskin için Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi’nde tören düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in 32 yaşında hayatını kaybeden oğlu Hüseyin Keskin için Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, protokol üyeleri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüseyin Keskin’in cenazesi Cem Evi’nde yapılan törenin ardından helallik alınması için baba evine götürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri İl Başkanı'nın oğlunun cenazesine katıldı
İHA
Kayseri Gündem

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