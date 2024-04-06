Kayseri'de yollarda bayram tedbirleri arttı

Kayseri'de trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntüleri izlettiriliyor.

Kayseri'de yollarda bayram tedbirleri arttı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken; yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntüleri izlettiriliyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı. Tedbirler kapsamında muhtemel trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, radar ve dron denetimleri de yapıyor. Ankara uygulama noktasında da çevirdikleri araç sürücülerini ve ailelerini yaşam tüneline alan ekipler, KGYS kameralarına yansıyan ve kural ihlalinden kaynaklı trafik kazaları izlettirerek bilgilendirme yaptı.

Kayseri'de yollarda bayram tedbirleri arttı
Kayseri'de yollarda bayram tedbirleri arttı
İHA
Kayseri Gündem

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