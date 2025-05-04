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  • Kemal Tekden'den Gençlere İlham: Mihrimah Buluşmaları'nda Umut ve Değerler Konuşuldu

Kemal Tekden'den Gençlere İlham: Mihrimah Buluşmaları'nda Umut ve Değerler Konuşuldu

Kayseri'de geleneksel hale gelen Mihrimah Buluşmaları bu yıl da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Etkinliğin altıncı buluşmasında, eğitimci, yapımcı ve fikir insanı Kemal Tekden, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Eğitim anlayışından yaşam bilincine, toplumsal değerlerden geleceğe dair umutlara kadar geniş yelpazede bir söyleşi sunan Tekden, gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini teşvik etti.

Kemal Tekden'den Gençlere İlham: Mihrimah Buluşmaları'nda Umut ve Değerler Konuşuldu

Eğitim yalnızca ders başarısı değil!

Tekden, akademik başarı kadar karakter gelişiminin, ahlaki duruşun ve toplumsal sorumluluğun da eğitimin vazgeçilmez parçaları olduğunu vurguladı. Gençlerin hayata dair büyük adımlar atabileceklerini ifade eden Tekden, bu dönemin fırsatlar ve dönüşüm için kritik olduğuna dikkat çekti.  

“Türk, beklenendir” vurgusu ve tarihi misyon

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri Tekden’in “Türk, beklenendir” söylemi etrafında yaptığı değerlendirmeler oldu. Türk milletinin tarih boyunca üstlendiği sorumluluklara ve Türkiye’nin küresel düzeydeki yerine dair derinlemesine görüşlerini paylaşan Tekden, gençleri bu mirası anlamaya ve sahiplenmeye davet etti.  

Hem güldüren hem düşündüren hikâyeler

Kendi çalışmalarından örnekler sunarak gençlere ilham veren Tekden, sohbetini neşeli ama anlamlı kıssalar ile renklendirdi. Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümü ile katılımcılarla birebir etkileşim kurdu. Etkinliğin finalinde ise gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan kitap çekilişi gerçekleştirildi.  

Mihrimah Buluşmaları, her yıl olduğu gibi bilgi ve ilham dolu bir atmosferde tamamlandı. Gençlerin gelecek yolculuğunda önemli izler bırakacak sohbet, onları yalnızca bugünü değil yarını da inşa etmeye teşvik etti.

Haber Merkezi

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