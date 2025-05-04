Saadet Partisi Kayseri Teşkilatı, Ankara'da “Strateji ve Hamle” Toplantısında Buluştu

Toplantının ana gündem maddeleri; yeni nesil siyaset anlayışı, temiz siyaset vurgusu ve etkili iletişim stratejileri oldu. Milli Görüş hareketinin temel taşlarından biri olan “önce ahlak ve maneviyat” ilkesi çerçevesinde, siyasette dürüstlük ve erdemin yeniden hâkim kılınması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu buluşma sadece bir toplantı değil, aynı zamanda Erbakan Hocamızın işaret ettiği ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ ve nihayetinde ‘Yeni Bir Dünya’ idealine doğru atılmış kararlı bir adımdır” dedi.

Altun sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, Milli Görüş’ün temsilcileri olarak inancımızdan ve davamızdan aldığımız güçle, Erbakan Hocamızın dediği gibi ‘iman varsa imkân da vardır’ düsturuyla hareket ediyoruz. Aziz milletimizin bize olan güvenine layık olmak, ülkemizi adaletin, refahın ve barışın merkezi haline getirmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplantı sonunda teşkilat mensupları, belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda sahada daha etkin bir çalışma yürüteceklerinin altını çizerek, birlik ve kardeşlik içinde yürütülen mücadelenin başarıya ulaşacağına olan inançlarını pekiştirdi.