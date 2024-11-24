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- 'Kendimize Güveneceğiz: Milli Mücadele ruhunu unutmayacağız'
'Kendimize Güveneceğiz: Milli Mücadele ruhunu unutmayacağız'
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdiği konferansta, 'Kendimize güveneceğiz, Milli Mücadele rhunu unutmayacağız' dedi.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdiği konferanstan başlıkları sosyl medya hesabında şöyle özetledi:
'Hazır ol cenge ister isen sulh-ü salâh.
Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için büyük ve güçlü olmak mecburiyetindeyiz.
İnsanları katlediyorlar,
BM ortada yok !
O yüzden kendimize güveneceğiz.
Fidandan Çınara Söğüt ruhunu,
Çanakkale ruhunu,
Milli Mücadele ruhunu,
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ruhunu
Unutmayacağız !
Daima hatırlayacak, ders alacağız…'