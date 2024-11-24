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  • 'Kendimize Güveneceğiz: Milli Mücadele ruhunu unutmayacağız'

'Kendimize Güveneceğiz: Milli Mücadele ruhunu unutmayacağız'

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdiği konferansta, 'Kendimize güveneceğiz, Milli Mücadele rhunu unutmayacağız' dedi.

'Kendimize Güveneceğiz: Milli Mücadele ruhunu unutmayacağız'

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdiği konferanstan başlıkları sosyl medya hesabında şöyle özetledi:

'Hazır ol cenge ister isen sulh-ü salâh.

Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için büyük ve güçlü olmak mecburiyetindeyiz.

İnsanları katlediyorlar,
BM ortada yok !

O yüzden kendimize güveneceğiz. 

Fidandan Çınara Söğüt ruhunu,

Çanakkale ruhunu,

Milli Mücadele ruhunu,

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ruhunu 

Unutmayacağız !

Daima hatırlayacak, ders alacağız…'

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