Yazarımız Halil Manuş'a, MHP Lideri Bahçeli'den takdir

Etkinliğe, 11 deprem bölgesinden gelen depremzede öğretmenler katıldı. Programa, Gazetemiz köşe yazarı Halil MANUŞ da Şanlıurfa’dan katılarak öğretmenlerle buluştu.

Depremzede öğretmenlere etkinlik sonunda plaket takdim edilerek, büyük fedakarlıkları için teşekkür edildi. Öğretmenlerle sohbet eden Devlet Bahçeli, öğretmenlerin sadece eğitimci değil, aynı zamanda toplumun moral kaynağı ve geleceği inşa eden kahramanlar olduğuna vurgu yaptı. Bahçeli, “Öğretmenlerimiz, deprem gibi zorlu zamanlarda bile, çocuklarımızın eğitimini aksatmadan, her koşulda görevlerini yerine getirmiştir. Bu büyük fedakarlık takdire şayandır” dedi.

Etkinlikte, Gazetemiz köşe yazarı Halil MANUŞ da iki kitabını Sayın Bahçeli'ye hediye etti. Öğretmenler Günü'nde bir araya gelen depremzede öğretmenlere moral veren bu anlamlı program, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.