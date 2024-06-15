Kendini polis olarak tanıttı, yaşlı çifti dolandıramadan yakalandı

Kayseri’de kendisini polis-savcı olarak tanıtarak yaşlı bir çiftin döviz ve altınını almaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Mersin’de yakalandı.

Kayseri’de kendisini polis-savcı olarak tanıtan İ.E.İ (25), yaşlı bir çifti operasyon yapacakları şeklinde inandırıp çiftin evine gelerek yaklaşık değeri 8 milyon 500 bin TL olan döviz ve altını almaya çalışarak, parayı alamadan adresten kaçtı. Vatandaşların ihbarı ile başlatılan araştırmalar sonucunda kimliği tespit edilen şahıs Mersin’de yakalanarak Kayseri’ye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E.İ., nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.