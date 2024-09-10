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Kendini yenemeyen bir genç, halk otobüsünün penceresinden indi

Kayseri'de halk otobüsünde kendini yenemeyen bir genç otobüsün üst kısmında bulunan camdan atladı. O anlar başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı. 

Kendini yenemeyen bir genç, halk otobüsünün penceresinden indi

Kayseri’de bir halk otobüsünde meydana gelen olayda; bir gencin otobüsün üst kısmında bulunan camdan aşağı atladığı ve bu anın bir diğer vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Olayın ardından gencin arkadaşları olduğu düşünülen bir grup ise yapılan tehlikeli hareketi alkışladığı görüldü.

Haber Merkezi

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