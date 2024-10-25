Kent Konseyi, ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de sosyal ve eğitim projeleriyle bilinen Kent Konseyi Sağlık ve Spor Çalışma Grubu Başkanlığı, Namık Kemal İlkokulu’nda öğrencilere diş macunu, fırçası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kent Konseyi, Sağlık ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayla Ünsal, gerçekleştirilen ziyarette okuldaki çocukların tamamına diş macunu, diş fırçası ve kırtasiye malzemeleri de dağıtıldığını söyledi. Ünsal, açıklamasında; “Okulda çocukların hem sağlıkları hem de spor yapabilecekleri bahçe düzenlemesi için talepte bulunuldu. Kırşehir Kent Konseyi gerekli adımları atacaktır. Yaptığımız etkinlikler devam edecek” dedi.

Yönetim ekibinin de yer aldığı çalışmada Kırşehir Kent Konseyi, şehrin tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra eğitim alanında da yaptığı çalışmalarla biliniyor.