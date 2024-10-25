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Eski bakan Çakmakoğlu için Kayseri'de tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu için Kayseri Valiliği'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski bakan Çakmakoğlu için Kayseri'de tören düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Hayatını kaybeden Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu için Kayseri Valiliği’nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Çakmakoğlu için Kayseri Valiliği önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, vatandaşlar ve Sabahattin Çakmakoğlu’nun yakınları katıldı.

Düzenlenen törende Sabahattin Çakmakoğlu’nun biyografisinin okunmasının ardından dua edildi. Çakmakoğlu’nun ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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