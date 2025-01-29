Kente uyuşturucu akışı engellendi: 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde; Y.T. (20), E.G. (20) ve B.E.Ö., (20) yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Jack ile yapılan aramalarda ise 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Y.T., E.G. ve B.E.Ö. gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.