  • Haberler
  • Asayiş
  • Kente uyuşturucu akışı engellendi: 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kente uyuşturucu akışı engellendi: 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 kişi yakalanarak 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kente uyuşturucu akışı engellendi: 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde; Y.T. (20), E.G. (20) ve B.E.Ö., (20) yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Jack ile yapılan aramalarda ise 2 bin 533 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Y.T., E.G. ve B.E.Ö. gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: 'Hastalar mağdur, eczaneler zorda'
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: “Hastalar mağdur, eczaneler zorda”
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!