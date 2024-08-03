Kerkük caddesinde asfalt yenileme çalışması yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yapacak. Ekipler tarafından gece saatlerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, araç sürücüleri alternatif güzergâhlar için uyarıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; yol çalışmaları çerçevesinde araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizce Talas Bulvarı ile Âşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Çalışmalar sırasında trafik mümkün olduğunca kesintiye uğratılmayacak, zorunlu hallerde sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecektir. Bu güzergâhı kullanan sürücülerin çalışma yapılacak gün ve saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

Çalışmanın yaklaşık 1 hafta sürmesi planlandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu yol, 5 Ağustos 2024 Pazartesi ve 12 Ağustos 2024 Pazartesi günleri arasında 21.00’de kapanacak, 06.00’da açılacak” ifadeleri kullanıldı.