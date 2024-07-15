Kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'evden hırsızlık' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘evden hırsızlık’ suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; ‘evden hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K. cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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