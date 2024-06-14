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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından cezaevi firarisi olan ve toplam 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.P.’yi (41) yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin bir AVM’de olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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